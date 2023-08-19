خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 فور إعلانها، من الموضوعات التي تهم الآلاف من طلاب الثانوية العامة وذويهم والذين سجلوا رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، عبر الأيام الماضية، ويستمر مكتب التنسيق في استقبال رغبات الطلاب حتى مساء غد الأحد.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ومن المقرر أن تتاح نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 فور إعلانها رسميا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في غضون 72 ساعة على الأكثر من إغلاق باب تسجيل الرغبات، والذي تم تحديده بمساء غدا الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، بعد مد التنسيق ليوم إضافي.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

1- الدخول عبر موقع التنسيق من الرابط الالكتروني

2- اختيار رابط خدمات تنسيق الثانوية العامة، للاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

3- الضغط على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

4- إدخال رقم الجلوس الطالب لكى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

5- إدخال الرقم السري والضغط على خانة (التالي).

6- تظهر أمام الطالب الكلية المُرشح لها فور الإعلان رسميًا عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.