قبل إغلاق تسجيل الرغبات غدا.. ما هو موعد تعديل رغبات تنسيق المرحلة الثانية؟

ساعات قليلة متاحة أمام طلاب الثانوية العامة قبل إغلاق تسجيل الرغبات غدا على موقع التنسيق الإلكتروني، لتعديل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 وفقًا لما أعلتنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن هذه المرحلة.

قبل اغلاق تسجيل الرغبات غدا.. متى يتم تعديل رغبات تنسيق المرحلة الثانية؟

وقالت وزارة التعليم العالي إنَّه يُمكن للطلاب وقبل إغلاق تسجيل الرغبات غدا، تعديل رغبات تنسيق المرحلة الثانية إذ يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب عبر الموقع.

وكانت الوزارة قررت أمس مدّ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية 2023 في تمام الساعة 7 مساء غدا الأحد 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يسجلوا عبر التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

قبل إغلاق تسجيل الرغبات غدا.. اعرف الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية

ووجهت وزارة التعليم العالي الطلاب بقراءة الدليل الإرشادي المتاح عبر موقع التنسيق الالكتروني، وذلك لمساعدة الطلاب قبل إغلاق تسجيل الرغبات غدا، لاختيار الكلية أو المعهد المناسب في تنسيق المرحلة الثانية 2023، ويتاح لكل طالب تسجيل 75 رغبة (كلية أو معهد) مع مراعاة قواعد القبول الجغرافي، إذ يتاح التسجيل للمرحلة الثانية بحد أدنى 250 للشعب العلمية و238 للشعبة الأدبية.