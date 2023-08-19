ينتهي بعد ساعات.. سارع للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات

تيسيرا على الطلاب وللسماح لهم بالتنسيق ممن لم يسعفهم الوقت، قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، وكشفت الوزارة في بيان، آخر موعد لتنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات.

ويحرص العديد من أولياء الأمور والطلاب، على معرفة آخر موعد لـ تنسيق المرحلة الثانية قبل غلق باب التقديم للناجحين في الثانوية العامة.

تنسيق المرحلة الثانية

أكدت وزارة التعليم العالي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن آخر موعد لتنسيق المرحلة الثانية لتسجيل رغبات القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، سيكون في تمام الساعة السابعة من مساء غدا الأحد.

رابط تنسيق المرحلة الثانية

ويمكن كتابة الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات من خلال الضغط هنا.

وناشدت وزارة التعليم العالي، الطلاب بسرعة كتابة رغباتهم قبل غلق الباب بعد ساعات قليلة.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي، المُتحدث الرسمي للوزارة، إن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني طول فترة التنسيق.