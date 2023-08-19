السيطرة على حريق منزل في الفيوم دون وقوع إصابات بشرية

اندلع حريق هائل في منزل مكون من طابقين بإحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل، فيما هرعت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق في منزل دورين بعزبة سعد بدائرة الوحدة المحلية لقرية الغرق بنطاق المركز.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، والسيطرة على ألسنة اللهب، قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، إلا أنّ النيران التهمت معظم محتويات المنزل.

ماس كهربائي السبب

وتبينّ أنّ الحريق اندلع جراء حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، أدى لاشتعال النيران في محتويات المنزل، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.