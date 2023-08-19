ما هو جمع كلمة شر؟.. «يبحث عنها طلاب الثانوية العامة»

كشف محمود البارودي، مُدرس اللغة العربية، عن جمع كلمة شر التي يبحث طلاب الثانوية العامة عنها، بالتزامن مع انطلاق امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023، حيث يُعقد الامتحان ورقيا في المدارس بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

جمع كلمة شر شرور

وأضاف محمود البارودي لـ«الوطن»، أنّ جمع كلمة شر شرور، وفق معجم المعاني معجم عربي عربي، مسترشدا بمثال «أعوذ بالله من شرور الناس»، لافتاً إلى أنّه يمكن لطلاب الثانوية العامة الاطلاع على مختلف المعاجم لمعرفة مرادفات ومفرد مختلف الكلمات.

من جانبه، أكد الدكتور نورالدين عابدين، أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة الإسكندرية، أنّ جمع كلمة شر، هو شرور، موضحا صفة مشبه، وهي من الكلمات القائمة بذاتها: «شيء قريب من الصفة وقريب من الاسم والصفة لا تكون إلا للأسماء».

الامتحانات تسير بهدوء ونظام

وفي سياق منفصل، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، أنّ طلاب الصف الثالث الثانوي بدأوا اليوم امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتقدم 1946 طالبا وطالبة لأداء الامتحان داخل 35 لجنة.

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة منذ انعقادها، أنّ الامتحانات تسير بهدوء ونظام، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى حتى الآن، كما تم متابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الفورى لحظة بلحظة، لحل أي مشكلة قد تطرأ لضمان حسن وسير وانتظام الامتحانات داخل اللجان.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الثانوية العامة دور ثان منتظمة ومستقرة، وحرصت المدارس على توفير وسائل الراحة والهدوء للطلاب أثناء عقد الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش، موضحة أنّ بعض الطلاب يؤدون الامتحانات بنصف الدرجة وبعضهم بالدرجة الفعلية وهؤلاء من أجلوا امتحانات الثانوية العامة دور أول.