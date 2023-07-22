إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل على طريق فرعي بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، كانوا يستقلونها على طريق طامية بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، وفيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور لاتخاذ اللازم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا من الشرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، محمل بالركاب على طريق طامية/ الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وعلى الفور هرعت عدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على طريق طامية/الفيوم على الفور، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم حمزة عبد الباسط عبد الغفور 63 سنة وأمين محمد عبد الحي عبد الغفور 43 سنة، ومنى محمد عبد الحي عبد الغفور 45 سنة.

نقل مصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي وإيداعهم في قسم الاستقبال بمستشفى طامية المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.