تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 19-8-2023 بالأسواق..«اعرف الكيلو بكام»

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق والمحلات انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى 10 جنيهات في ظل أن الأسعار تراجعت يوم الأربعاء الماضي بنحو 6 جنيهات ليبلغ إجمالي التراجع خلال 3 أيام 16 جنيهًا بحسب ما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن».

وأضاف «السيد» أنَّ من أسباب انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف وقلة إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء، كما أن هناك توقعات بمزيد من التراجعات الفترة الحالية.

سعر الدجاج الأبيض اليوم

وتابع أنَّ أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 58 و59 جنيها بالنسبة للدجاج الأبيض داخل المزرعة ويتراوح سعرها في محلات الطيور الحية ما بين 68 و69 جنيها كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 95 جنيها والتنفيذ الفعلي 110 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية أنَّ سعر الدجاج الساسو يتراوح ما بين 90 و91 جنيهًا في المزرعة وتصل للمستهلك ما بين 100 و101 جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج الأمهات 54 جنيهًا داخل المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 64 جنيهًا.