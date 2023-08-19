إطلاق سلالة جديدة من الأرز.. موفرة للمياه وإنتاجية الفدان تصل 6 أطنان

كشف الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن صنف جديد من الأرز، تم استنباطه حديثًا، يحقق إنتاجية مرتفعة ويوفر في مياه الري، بالإضافة إلى كونه سريع النضج، وتم تسميته «سخا سوبر 303».

وأضاف حمدي الموافي لـ«الوطن» أن سخا سوبر 303 يمتاز بأنه يمكث في الأرض مدة لا تزيد عن 115 يومًا، ويزرع في بداية شهر مايو، ويعتبر من الأصناف العملاقة من حيث عدد السنبلات، وتتراوح أعداد الحبوب في السنبلة بين 350 إلى 500 حبة في «الدلاية الواحدة»، مقارنة بـ 120 إلى 130 حبة في الأصناف التقليدية الأخرى مثل «جيزة 177» و«سخا 106»، كما أن عدد الأفرع في «الدلاية» يتراوح ما بين 30 إلى 35 فرع أولي، مقارنة بـ 11 إلى 12 فرع للأصناف التقليدية.

وتابع الموافي، أنه رغم القدرة الإنتاجية المرتفعة، إلا أنه موفر في المياه، ولا يحتاج سوى 4000 متر مكعب فقط، وذلك بعد تنفيذ التوصيات الفنية الصادرة من مركز البحوث الزراعية، وهي كمية مياه منخفضة للغاية مقارنة بالأصناف الأخرى التي تزيد فيها الاحتياجات المائية، بسبب مكوثها فترة أطول في الأرض.

وأشار حمدي الموافي، إلى أن تطبيقات مزارعي «تقاوى الأساس» المتعاقدين على زراعة تقاوي هذا الصنف العام الحالي في محافظة كفر الشيخ مُبشرة، وأكد أنه بداية من العام المقبل وبحد أقصى الذي يليه، سوف تكون هناك مفاجئة مُبشرة لعدد من أصناف الأرز، حيث يجري إطلاق الأرز الهجين السوبر المصري الياباني الطراز، الذي ينتج 6 طن للفدان، بجودة حبوب عالية، وعدد من السلاسلات المستنبطة حديثًا.

وأكد الموافي، أن أصناف «سوبر سخا 301 و302 و 303» هي نتاج تضافر جهود أساتذة وعلماء المراكز البحثية المصرية، والتي تم تسجيلها في مارس الماضي بالقرار الوزاري رقم 108، لافتًا إلى أن الصنف سوبر سخا 300 بدأ عام 2016، وتم تسجيله وتسليمه للمزراعين عام 2018، ليحصد بعدها جائزة معرض جنيف الدولي للابتكارات، للمرة الأولى في التاريخ، وهو مؤتمر اقتصرت جوائزه وتكريماته على الابتكارات الصناعية والطبية فقط منذ نشأته.

وأكد حمدي الموافي، أنه يتم العمل في قسم بحوث الأرز التابع لمعهد المحاصيل على إرساء قاعدة عريضة من السلالات القوية للأرز، قادرة على مقاومة الأمراض والظروف المناخية غير المواتية، لتحقيق التنوع المطلوب، وتقليل مخاطر كسر الأصناف، والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها.