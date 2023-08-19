تحرير 107 محاضر تموينية خلال أسبوع في بني سويف

أعلن المحاسب وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، تحرير 107 محاضر تموينية متنوعة خلال أسبوع، ضد مخابز بلدية، وذلك في عدة حملات تموينية شنتها المديرية، لعدم التزام تلك المخابز بتعليمات التشغيل اللازمة.

وقال وصفي عبد الله إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المخابز خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 107محاضر لمخالفات بالمخابز، بواقع 18 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و36 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و17 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

تحرير محاضر تصرف في حصة الدقيق

كما شملت الحملات التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، 12 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرين للتوقف الكلي عن الإنتاج، ب بجانب 12 محضرا للتصرف في 1090 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3محاضر لتجميع 31 جوال دقيق مدعم.

تكثيف الرقابة على المخابز

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.