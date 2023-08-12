تحرير 26 محضرا تموينيا لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار في بني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن شن عدد من الحملات التموينية بدائرة المحافظة، على مدار الأسبوع الماضي على الأسواق والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز، في إطار خطة المديرية.

تحرير 24 محضرا تموينيا لمنشآت تجارية في بني سويف

وكشف وكيل تموين بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، 24 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

تحرير 8 محاضر ضد مسؤولين بمستودعات البوتاجاز

كما كشف مديرعام التموين في بني سويف، عن تحرير 8 محاضر تموينية لمسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن طلمبات الرصيف لقيامه بإدارة وتشغيل طلمبة رصيف دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 200 لتر مواد بترولية.

10 محاضر ضد العاملين بمحلات الجزارة في بني سويف

كما تمكنت الحملات التموينية، من تحرير 10 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية.

محاضر تموينية متنوعة في بني سويف

كما أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر ضد بعض التجار لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، ومحضرين لمسئولين عن محلات بيع الأسمدة والكيماويات الزراعية لحيازته وعرضه للبيع أسمدة مدعمة وغير مصرح بتداولها خارج منافذ وزارة الزارعة وممارسة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات.