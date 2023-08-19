محافظ القاهرة يوجه بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط

وجّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة لحياة وأرواح المواطنين بمختلف أحياء العاصمة.

متابعة مستمرة على مدار اليوم لنسب تنفيذ الإزالات

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية تعمل على قدم وساق من خلال متابعة مستمرة على مدار اليوم لنسب التنفيذ ومستجدات الإزالة للعقار المائل رقم 6 شارع إبراهيم المنفي أسفل كوبري العاشر من رمضان بكورنيش النيل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإجراءات السلامة الوقائية والفنية للحفاظ على الأرواح والمارة والعقارات المجاورة وتأمين الأعمال بالموقع.

وأضافت نائب المحافظ خلال جولتها لمتابعة أعمال الإزالة، أن حي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحي، وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي والشرطة بدأت في تنفيذ قرارات الإخلاء الإداري الصادرة للعقار للخطورة الداهمة؛ إذ جرى الانتهاء من إخلاء العقار كليا من الأشخاص والمنقولات مع سرعة البدء في تنفيذ القرارات الصادرة للعقار، والذي يقتضي بإزالة العقار والمقام على مساحة 150 مترا مربعا تقريبا والمكون من أرضي و10 أدوار متكررة حتى سطح الأرض لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح السكان والعقارات المجاورة خاصة أن العقار به ميل شديد يمثل خطورة على العقارات المجاورة، وجار المتابعة الدورية لحين انتهاء الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه حرصا على اتخاذ كافة الإجراءات طبقا للأصول الفنية تتم أعمال الإزالة حاليا باستخدام معدات الإزالة يدويا دون استخدام المعدات الثقيلة مراعاة لسلامة المواطنين لعدم حدوث انهيار كلي للعقار قد تنتج عنه أضرار جسيمة؛ إذ جرت الاستعانة بجهة متخصصة لتنفيذ الأعمال على قدر عالٍ من الكفاءة لمثل هذه النوعية من الأعمال مع فصل كافة المرافق لتوفير احتياطات ومتطلبات السلامة.

توسعات أثر النبي

كما تفقدت نائب المحافظ، أعمال التطوير الجارية لأعمال التوسعات بطريق أثر النبي ومنطقة كورنيش مصر القديمة لتذليل وإزالة أي معوقات خلال العمل بمحيط منطقة الأعمال لضمان السلامة والأمن للمواطنين وسرعة إنهاء الأعمال كما استمعت لعدد من الطلبات والشكاوى الخاصة بالمواطنين ووعدت بدراستها والاستجابة السريعة والفورية لها طبقا للقانون.

شارك في الجولة المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وإسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية وسناء محمود سكرتير حي مصر القديمة ومديري الإسكان والإشغالات والمتابعة الميدانية بالحي وعدد من التنفيذين.