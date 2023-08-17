«التنسيق الحضاري»: وضعنا أسس ومعايير للإعلانات في الأماكن العامة

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وضع أسس ومعايير للإعلانات في الأماكن العامة، كما تم وضع ضوابط لها مثل المقاسات، والإعلانات المسموح بها في الأماكن الخلوية والداخلية، ولكن هناك قراراً بتشكيل جهاز آخر معنى بها.

تجربة التنسيق الحضاري في وسط البلد

وأضاف «أبو سعدة» خلال حواره مع الإعلامية درية شرف الدين عبر برنامجها حديث العرب من مصر المذاع على القناة الأولى المصرية، أن تجربة التنسيق الحضاري في وسط البلد نجحت، لأن هناك العديد من الأطراف المختلفة تعمل تحت مظلة واحدة، لافتا إلى أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لديه أساتذة وخبرات مصرية تضع الرؤية للحضارة المصرية.

استجابة متفاوتة في المحافظات

وتابع أن هناك استجابة متفاوتة للمحليات في المحافظات في التنسيق الحضاري، مضيفا أن القاهرة الخديوية تغيرت شكلها بسبب الانتهاكات بسبب تغير طبيعة المباني والواجهات، مؤكدا أن الجهاز هدفه وضع أسس وضوابط للتعامل مع المباني ذات القيمة والطابع المتميزة ومرتبطة بشخصية والفراغات العامة والمناطق ذات القيمة وأهما القاهرة التاريخية والمنطقة الخديوية ومدينة رشيد والمعادي ومصر الجديدة وواحدة سيوة لها نسيج عمراني مختلف.