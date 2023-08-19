فرص عمل بملتقى التوظيف بالدقهلية غدا.. اعرف التفاصيل وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توفير وظائف بعدة شركات ضمن ملتقى التوظيف بالدقهلية والمقرر عقده غدا الأحد.

ونوهت وزارة الشباب والرياضة إلى أن ملتقى التوظيف بالدقهلية غدا، يعقد على مدار يومى الأحد والاثنين 20 و21 أغسطس من الساعة 11 صباحا إلى 6 مساء بالصالة المغطاه بإستاد المنصورة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن الوظائف المطلوبة بإحدى الشركات تتمثل في:

- أخصائي تغذية علاجية

ـ أخصائي علاج طبيعي وجلسات نحت قوام

- صانع محتوي

- مصمم جرافيك

ملتقى التوظيف غدا

كما توفر إحدى الشركات ضمن ملقتى التوظيف غدا عددا من الوظائف تتمثل في:

- مشرف مطعم

-عضو فريق مطاعم

- مضييف

- استيوارد

فيما أعلنت عدد من الشركات عن حاجتها لوظائف أفراد أمن ،وأوضحت وزارة الشباب والرياضة،على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أن جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية من الشركات المشاركة في ملتقي التوظيف بالدقهلية وتوفر وظائف أخصائي ائتمان ومنسقة ائتمان.

مسؤول توظيف لكل شركة في الملتقى

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» إلى أن ملتقى التوظيف سيوفر على الشباب عملية البحث عن وظائف موضحة أن عدد كبير من شركات القطاع الخاص وفي مجالات مختلفة ستشارك في الملتقى.

ولفتت إلى أن كل شركة من المشاركين في الملتقى سيكون لديها مسؤول توظيف من ويمكن للشاب التقديم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس اليوم.

كيفية المشاركة في ملتقى التوظيف

أكدت وزارة الشباب والرياضة، أن الراغبين في المشاركة في الملتقى التسجيل من هنــــــــــــــــــــــــا