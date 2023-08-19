ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة مُحملة ببضائع متنوعة.. منها قمح وذرة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 15 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 44051 طنا تشمل 7914 طن يوريا و7596 طن رمل و6300 طن أسمنت معبأ و1326 طن حديد و3430 طن علف بنجر و17485 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25239 طن تشمل 4900 طن خردة و748 طن خشب زان و1502 طن أبلاكاش و7000 طن ذرة و11089 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 604 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 97 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2059 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134112 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122928 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2673 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2769 شاحنة.