استقبل 13 سفينة.. ميناء دمياط يكشف حركة الصادرات والواردات اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا اليوم الجمعة، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة بينما غادرت 10 سفن، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وبحسب البيان، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46711 طن شملت: 6097 طن يوريا و4821 طن رمل و5500 طن أسمنت معبأ و1674 طن حديد و7275 طن علف بنجر و21344 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23093 طن عبارة عن: 2594 طن خردة و1158 طن أبلاكاش و7000 طن ذرة و2944 طن حديد و9000 طن قمح و1150 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 397 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140387 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120293 طنًا.

وغادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3661 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وأسيوط، وقطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السادس من أكتوبر، و6 وحدات نهرية (بارج) محملة بشحنة تبلغ حوالي 3651 طن قمح متجهه إلى المنيا وإمبابة، وقامت 4 وحدات نهرية (بارج) منهم بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 2844 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا و2 وحدة نهرية (بارج) بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 620 طن أسمنت معبأ أبيض ونقلها إلى السفينة ALRAQEEM مباشرة دون عمليات تفريغ أوشحن وسيطة «Double Berth»، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5751 شاحنة.