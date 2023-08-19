«مستقبل وطن» بدمياط يفتتح أول معارض «العودة للمدارس» بخصم 30%

افتتح حزب مستقبل وطن بدمياط معرض «العودة للمدارس» بمدينة الزرقا كبداية لسلسلة معارض سيتم افتتاحها تباعا بمدن المحافظة وذلك لبيع المستلزمات المدرسية المخفضة بنسبة 30%، وذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

بخصم 30%.. أولى معارض العودة إلى المدارس

صرح النائب وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الزرقا أنه تم اليوم افتتاح معرضًا لبيع المستلزمات المدرسية المخفضة بأمانة مركز الزرقا مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بنسبة 30% بمركز الزرقا ، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

المنتجات تركز على المنتج المحلي والصناعة المصرية

وأكد التمامي أن السلع المعروضة تركز على المنتج المصري، بهدف تعميق الصناعات المحلية وأن الحزب حريص على توفير كل المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة فالهدف من المعرض هو تخفيف العبء على كاهل الأسر المصرية من خلال توفير كل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة.

أماكن معرض العودة إلى المدارس بمركز دمياط ودمياط الجديدة

وأضاف أن هذا الافتتاح اليوم بداية من سلسلة معارض سيقوم الحزب بافتتاحها في أمانات مدن دمياط مثل أمانة مركز دمياط والتى سيكون مقره في ميدان الساعة بجوار مستشفى الهلال ليخدم أهالي مركز دمياط، كما يتم عمل معرض لأمانة دمياط الجديدة والتى سيتم افتتاحه قريبا في المنطقة المركزية بجوار الموقف في متوسط المدينة ليخدم اكبر عدد ممكن من الأهالي وستتوالى الافتتاحات خلال أغسطس الجاري وعلى مستوى مدن وقرى المحافظة.