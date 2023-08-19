«معلومات الوزراء» يحدد أفضل 12 نشاطا سياحيا يمكن القيام بها في مصر

تحت عنوان «تزلج ورحلات نيلية وبالون طائر.. أفضل 12 نشاطا سياحيا يمكن القيام بها في مصر»، كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أبرز الأماكن السياحية التي تتميز بها مصر عن أي دولة في العالم؛ سواء أماكن دينية أو سياحية ثقافية.

أفضل 12 نشاطا سياحيا

وجاءت الأنشطة كالتالي:

- القيام برحلة نيلية عبر فندق عائم بين مدينتي الأقصر وأسوان حيث مشاهدة الأراضي الزراعية الخصبة والآثار الرائعة التي تقع على ضفاف النيل.

- ممارسة التزلج على الرمال في الصحراء ومشاهدة الكثبان الرملية في رحلة سفاري صحراوية خاصة في بحر الرمال العظيم بالصحراء الغربية لمصر.

- الغوص في مياه البحر الأحمر الدافئة حيث موطن الشعاب المرجانية مثل الموجودة في محمية رأس محمد ومشاهدة الشلالات تحت الماء وحطام السفن والحياة البحرية الرائعة.

- السباحة في واحة سيوة حيث يوجد بها مئات الينابيع الطبيعية وبرك الملح ذات الظلال الفيروزية الرائعة.

- التخييم على الطراز البدوي في الصحراء البيضاء الفرافرة غرب مصر والاستمتاع بالمغامرات والمناظر الطبيعية.

- رحلات الباون الطائر والتحليق فوق مدينة الأقصر لمشاهدة وادي الملوك ووادي الملكات وتمثالي ممنون ونهر النيل.

- زيارة وادي الملوك الذي يحتوي على مقابر الملوك والنبلاء بما في ذلك مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون.

- التسوق في خان الخليلي بما فيه من ورش حرف تقليدية وسلع من جلود وتوابل وعطور وجواهر وزيوت وسيراميك ومنسوجات فريدة وفوانيس عربية ومشغولات ذهبية.

- التنزه عند جبل سيناء وقت شروق الشمس ومشاهدة قمم الجبال والصحراء الشاسعة حيث يمكن لممارسي رياضة المشي الاستمتاع.

- زيارة دير سانت كاترين أحد المواقع الأثرية بمصر المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

- الرحلة إلى مصر لا تكتمل دون زيارة أهرامات الجيزة وأبو الهول.

- تعلم مهارات جديدة عن الطبخ حيث يمكن الحصول على دورات تدريبية في الطهي مع المصريين.