بعد توقف 10 سنوات.. الاستعداد لتشغيل محطة مياه نزلة البدرمان بالمنيا

تابع المهندس عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، والمهندسة عاطف محمود مدير مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بديرمواس جنوب المنيا، أعمال الإنشاءات والتشطيبات والتركيبات بمحطة مياه قرية نزلة البدرمان المرشحة للوقوف علي نسبة التنفيذ وإزالة أي عقبات تحول دون سرعة الإنجاز.

الاستعداد لتشغيل محطة نزلة البدرمان

وقال رئيس المركز في بيان نشرته الصفحة الرسمية في مركز ديرمواس، إن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تدخل لإنهاء كافة العقبات استعدادا لبدء تشغيل محطة مياه نزلة البدرمان بعد توقف دام عشر سنوات، وذلك مراعاة للصالح العام والحرص علي صحة المواطنين وحق كل مواطن في كوب مياه نظيف.

محافظ المنيا يتفقد قري حياة كريمة

وفي وقت سابق، زار محافظ المنيا، عدد من قري مركز ديرمواس لمتابعة مشروعات حياة كريمة، للعمل علي دفع عجلة العمل وتكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وبحث معوقات المشروعات المتوقفة عن العمل، وأثناء ذلك عرض عليه عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس مشكلة توقف محطة مياه نزلة البدرمان عن العمل، فوجه المحافظ بسرعة حل أي مشكلة لعودة عمل المحطة بكامل طاقتها، لخدمة أهالي نزلة البدرمان حرصا علي صحتهم وتناغما مع رؤية رئيس الجمهورية لإعلاء قيمة الإنسان وتحسين مستوي معيشته في هذه المرحلة.