حبس لص سرقة المواتير من المنازل بالبساتين.. يبيعها بثمن بخس

أمرت نيابة البساتين بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة عدد ومواتير مياه للبيع بثمن بخس من أحد العقارات الموجودة بدائرة قسم شرطة البساتين، وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم؛ للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

المتهم تم ضبطه حال قيامه بعرض عدد ومواتير مياه للبيع

بدأت تفاصيل الواقعة عندما ورد اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط شاب حال قيامه بعرض عدد ومواتير مياه للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية، وبحوزته 3 عدادات مياه، و2 ماتور مياه وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات ومواتير المياه من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب الفك وأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة سرقة.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أصدرت القرارات السابقة.