تحرير 76 محضرا تموينيا متنوع لمنشآت تجارية بني سويف

حررت مديرية التموين في محافظة بني سويف، 76 محضرا تموينيا متنوعا، خلال أسبوع، لمنشأت تجارية ومستودعات بوتاجاز ومحطات وقود، وذلك خلال الحملات المتنوعة التي شنتها المديرية.

تحرير 31 محضر تمويني لمحلات جزارة في بني سويف

وقال المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في بني سويف، إن الحملات التي شنتها المديرية على مدار اسبوع، تمكنت من تحرير 5 محاضر للعاملين في مجال الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، و26محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية.

تحرير 32 محضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار

وأشار خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى تحرير 30 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، و تحرير محضرين لمسئولين عن محلات عطارة لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها وضبط 36كجم بهارات منتهية الصلاحية، و250كجم شرائح بطاطس ومقرمشات.

تحرير 13 محضرا تموينيا ضد محطات وقود ومستودعات بوتاجاز

كما أشار إلى تحرير 6 محاضر لمسئولين عن محطات وقود ومستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، و5 محاضر لعدم ارسال الإخطارات الشهرية في المواعيد القانونية، ومحضرين ضد المسئولين عن طلمبات الرصيف لقيامه بإدارة وتشغيل طلمبة رصيف دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 400لتر مواد بترولية، بجانب سحب 3عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.