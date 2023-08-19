متى ينتهي فصل الصيف؟.. «الأرصاد» توضح

شهد فصل صيف 2023، ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، وموجات حارة تجاوزت معها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وخاصة في يوليو الماضي، وأوائل أغسطس الجاري، وينتظر الكثير من المواطنين انتهاء فصيل الصيف واعتدال حالة الجو.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية الاعتدال في حالة الجو.

انتهاء فصل الصيف

وقالت غانم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن 21 سبتمبر المقبل آخر أيام فصل الصيف، أي بعد نحو شهر ويومين.

وشهد شهر يوليو الماضي، وأوائل أغسطس الجاري، موجات حارة شديدة، وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المحتمل تعرض البلاد لموجات حارة أخرى خلال أغسطس الجاري، وترتفع فيها درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

ونوهت الدكتورة منار غانم إلى أن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة خلال أغسطس يستمر لمدة 3 أيام على الأكثر، إلا أن ارتفاع نسبة الرطوبة يساعد بشكل كبير على الإحساس بحرارة الجو.

حالة الطقس غدا الأحد

وعن حالة الطقس غدا الأحد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما يوجد طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.