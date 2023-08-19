«الاتحادي الديمقراطي»: الحوار الوطني لا سقف له وناقش بجرأة كل القضايا ومنها الدين العام

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إنَّه جارِ تحويل مخرجات الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني إلى مجلس النواب للتشريع والبت فيها، مؤكدا على أن الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني، عملت بجد واجتهاد لينتج عنها المخرجات، التي تناقش فيها الجميع على مدار 44 جلسة لمدة 3 أشهر.

ترك: الحوار الوطني حوار شفاف ولا يوجد له سقف منذ بدايته

وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم، أن جلسات الحوار الوطني تؤكد أنه كان حوارا سباقا، لم تشهده الحياة السياسية في مصر من قبل، منذ منتصف القرن الماضي ومنذ بدايته كان حوارا شفافا لا يوجد له سقف.

الحوار الوطني والشارع المصري

وتابع رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، بأن كافة الموضوعات تناولت ما يهم الشارع المصري بكل شفافية وجرأة، بل وتناولت أمورا لم تكن تُناقش بهذا القدر من الشفافية من قبل، مثل «عجز الموازنة» و«الدين العام» والآراء كلها صبت في الصالح العام والكل مؤيد للدولة وقراراتها.