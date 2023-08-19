فرص عمل برواتب مجزية وزيادات سنوية وتأمين طبي.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، التابعة للإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة «توظيف مصر»، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن اليوم التوظيفى المفتوح سيكون يوم الأربعاء القادم، الموافق 23 أغسطس، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

وتتمثل الوظائف، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها على موقع «فيس بوك»، فيما يلي:

- مسؤولون مبيعات خارجية (يفضل خبرة في مجال مبيعات الدفع الإلكتروني أو المواد الغذائية)

أماكن العمل

- مدينة نصر

- مصر الجديدة

- التجمع الثالث

- القطامية

- مدينة الشروق

- المعادي

- وسط البلد

- حلوان

- بولاق الدكرور

- أرض اللواء

- فيصل

- منشأة منيب

- الجيزة

- حدائق أكتوبر

- حدائق الأهرام

الشروط المطلوبة للوظائف

- مؤهل عالي

- مؤهل فوق متوسط

- مؤهل متوسط

- خبرة من 0 إلى 2 سنوات في مجال المبيعات

- الحد الاقصى للسن 35 سنة

- موقف واضح من التجنيد

مميزات الوظائف

- راتب مجزي

- بدل هاتف

- حوافز

- زيادات سنوية

- يوم إجازة أسبوعيا

- تأمينات طبية واجتماعية وتأمين على الحياة

كيفية التقدم للوظيفة

ملء الاستمارة من هنــــــــــا، وحضور اليوم التوظيفي المفتوح بالمعادي الجديدة أمام شركة «جابكو» للبترول.