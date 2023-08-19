تعيين رؤساء أقسام بكليات التمريض والفنون الجميلة والتربية الفنية بالمنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات بتعيين رؤساء مجالس الأقسام بكليات التمريض، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، وذلك استكمالاً للقرارات التي سبق وأن أعلنت، حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

تعيين قيادات جامعية في المنيا

وجاءت قرارات التعيين في جامعة المنيا كالتالي:

- صفاء محمد عبد الرحمن يحيى .. الاشراف على قسم إدارة التمريض .. بكلية التمريض.

-اقبال عبد الرحيم امام احمد .. رئيساً لقسم صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض.

- يسرية السيد حسين حنفي .. للإشراف على قسم صحة المجتمع بكلية التمريض.

- انشراح رشدي محمد .. رئيساً لقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض.

- أماني عنتر محمد على .. رئيساً لقسم التمريض النفسي بكلية التمريض.

- ايمان سيد مسعود سيد رئيساً لقسم تمريض الاطفال بكلية التمريض.

- منى ثابت عبد الباسط عبد الله .. الإشراف على قسم تعليم التمريض بكلية التمريض.

- إيهاب عبد الله يوسف سيد.. رئيساً لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة.

- إسماعيل أحمد عبد الله عامر .. رئيساً لقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة.

- سهير عبد الرحيم ابو العيون .. رئيساً لقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة.

- عبير غريب عبد الله إبراهيم .. رئيساً لقسم ترميم وصيانة الاثار بكلية الفنون الجميلة.

- نسرين اسماعيل محمد توفيق .. رئيساً لقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

- عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن محمد .. رئيساً لقسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة.

- ليالى عبادة احمد عبادة .. رئيساً لقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية.

الالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء مجالس الأقسام في تعزيز الفعالية الإدارية في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.