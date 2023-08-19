استمرار حبس شاب لحيازته كمية من المخدرات بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، استمرار حبس متهم 15 يومًا للمرة الثانية، لحيازته كمية من مخدر الأستروكس بدائرة قسم شرطة عين شمس، كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها.

حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء محمد عاكف، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت كيلوجراما، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وبمواجهة المتهم أقر بحيازة للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية المتوقعة

من جهته، شرح المحامي أحمد حسن، الخبير القانوني لـ«الوطن»، أن المادة 34 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من سولت له نفسه بالترويج والإتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

وأوضح أن كل شخص جرى ضبطه في أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، وتنص المادة 39 من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص جرى ضبطه في أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.