ضبط المتهم بضرب سيدة على الطريق العام في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، غموض واقعة فيديو قيام شخص بالتعدي على سيدة بالضرب بالأيدي بالطريق العام بالدقهلية.

مقطع فيديو عبر فيس بوك كشف الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدي على سيدة بالضرب بالأيدي في الطريق العام.

وجود خلافات بشأن الميراث

وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من ربة المنزل الظاهرة بمقطع الفيديو، مقيمة بمحافظة الدقهلية بتضررها من شقيقها الموجود بذات المقطع لقيامه بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي دون إصابات لوجود خلافات بينهما حول الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.