أسعار البيض اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق.. هدوء مستمر

تواصل أسعار البيض اليوم الأحد 20-8-2023، في الأسواق هدوئها التي عليه منذ عدة أيام في ظل أن الإقبال على شراء البيض مستمر طوال العام، كما أن هناك توقعات بزيادة الأقبال خلال الأيام المقبلة، وبالأخص مع بداية شهر سبتمبر المقبل تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك وفقاً لما قاله سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن».

أسعار البيض اليوم

وأضاف «السيد»، أنَّ أسعار البيض اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق تسجل 107 جنيهات بالنسبة للبيض الأبيض داخل المزرعة، فيما يبلغ سعر البيض الأحمر أرض مزرعة 109 جنيهات، وعن سعر البيض البلدي يبلغ 110 جنيهات في المزرعة.

وتابع أنَّ سعر كرتونة البيض الأحمر تباع اليوم الأحد في الأسواق والمحلات بسعر 122 جنيهًا، كما يصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 120 جنيهًا، وبالنسبة لكرتونة البيض البلدي تسجل 125 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية أنّ أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق المصرية سجلت هبوطاً ملحوظاً، إذ يتراوح سعر الدجاج الأبيض ما بين 66 و67 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي 95 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.