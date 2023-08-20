«الأرصاد»: سُحب على القاهرة الكبرى تلطف الأجواء.. ورياح على عدّة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس حار رطب على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

وأضافت أنّه يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل.

وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 35 18

الطور 36 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 32 24

السلوم 33 23

سيوة 37 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44 28