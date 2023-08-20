«القاهرة الإخبارية»: انفجار ضخم بمحيط منطقتي جبرة والشجرة بالخرطوم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بوقوع انفجار ضخم بمحيط منطقتي جبرة والشجرة بالخرطوم.

وقد أعلنت «القاهرة الإخبارية»، في صباح اليوم، بأن هناك معارك عنيفة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، في شرق وغرب أم درمان.

وأضافت أنّ هناك انفجارات عنيفة بأحياء الديم والصحافة والعشرة جنوب الخرطوم، جراء استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.