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فيلم «وش في وش» يحتل المرتبة الثانية بـ854 ألف جنيه إيرادات أمس

كتب:

ضحى محمد
11:06 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
أبطال فيلم «وش في وش»

أبطال فيلم «وش في وش»

استطاع فيلم «وش في وش» من بطولة أمينة خليل أن يحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، منذ بداية عرضه بدور العرض، إذ استطاع الفيلم أن يثبت ذاته بين الأفلام المنافسة بسبب ردود فعل الجمهور .

إيرادات فيلم وش في وش

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ فيلم وش في وش حقق 854 ألف جنيه، إذ جاء بالمرتبة الثانية، واستطاع أن يحقق إيرادات مرتفعة في فترة قليلة، والفيلم لايت كوميدي يتحدث عن مشكلات تحدث بين العائلتين.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم وش في وش من ببطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، ومحمد شاهين، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمود الليثي، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، وخالد كمال، وسلوى محمد علي، ودنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم «وش في وش»

في إطار اجتماعي كوميدي، تدور قصة فيلم «وش في وش» من خلال تجمع عائلتي الزوجين في المنزل، وتحدث بينهما بعض المناوشات بسبب اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية، ويحمل الفيلم طابع اجتماعي .

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.