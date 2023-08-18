فيلم «وش في وش» يحقق إيرادات 1.3 مليون جنيه خلال يومين

حقق فيل وش في وش، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس نحو 811 ألف و48 جنيه وذلك في ثاني أيام عرضه بالسينما، ليتصدر المركز الثاني في قائمة الأعمال المعروضة حاليًا بالسينما، إذ سبقه في الترتيب وتصدر المركز الأول فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، والذي حقق أمس مليون و268 ألف و523 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم وش في وش، في أول أيام عرضه بالسينما يوم الأربعاء نحو 507 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي إيراداته على مدار يومين نحو مليون و300 ألف جنيه، فيما بلغت إيرادات العميل صفر على مدار يومين عرض نحو مليوني جنيه.

أبطال فيلم وش في وش

فيلم وش في وش بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمد شاهين، أسماء جلال، سلوى محمد علي، محمود الليثي، دنيا سامي، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم وش في وش

تدور قصة فيلم وش في وش في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال تجمع عائلتي الزوجين في المنزل، وتحدث بينهما بعض المناوشات بسبب اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية.