موقع تقليل اغتراب الكليات 2023.. اعرف موعد التحويلات والخطوات

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقعا لتقليل اغتراب الكليات، تزامنا مع انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد مساء اليوم الأحد، إذ من المقرر فتح باب تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.

تفاصيل التحويل على موقع تقليل اغتراب الكليات 2023

ومن خلال موقع تقليل اغتراب الكليات 2023، المرفق هنا ، يمكن للطالب اتباع الخطوات كالتالي:

- الخطوة الأولى اختيار «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

- الضغط على خدمة «تقليل الاغتراب».

- يختار الطالب نوع الشهادة الحاصل عليها.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- من خلال موقع تقليل اغتراب الكليات 2023 يظهر أمام الطالب قائمة الرغبات المسجلة سابقا.

- يضغط على «قائمة جديدة»، علما بأنه ستمسح الرغبات السابقة.

- تأتي خطوة تقليل الاغتراب، اختر «تقليل اغتراب مناظر - تقليل اغتراب غير مناظر - معاهد».

- إدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به، وفقًا للقواعد المقررة، وإدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم الضغط على «تسجيل».

يُمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائي

وأشارت الوزارة إلى أنه يُمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائي من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، موضحا أنه في هذه الحالة تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.