إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالصف

أصيب شخصين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بإصابات خطيرة، في منطقة الصف، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحادث تصادم سيارة ميكروباص

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بدائرة القسم.

حادث تصادم سيارة ميكروباص

على الفور، كلف مدير الإدارة العامة للمباحث، النقيب أحمد عز عثمان معاون مباحث قسم الصف بالجيزة بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق، مصاب بكسر فى الجمجمة وكسور متفرقة بالجسم، وبصحبته عامل 35 سنة، مصاب بارتجاج في المخ وكسور متفرقة بالجسم، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.