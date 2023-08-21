إحالة شخصين بتهمة سرقة محل بأسلوب «كسر الباب» في الموسكي للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بسرقة أحد المحلات بأسلوب كسر الباب في دائرة قسم شرطة الموسكي بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية.

وألقت الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين، محل إقامتهما في الجيزة، أثناء سيرهما وبحوزتهما «عتلة حديدية، وجوال أبيض يحوى 470 قطعة ملابس».

المتهمون يعترفون بالسرقة

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بسرقتها من داخل محل ملك أحد الأشخاص، مستخدمين في ارتكاب جريمتهما أسلوب كسر الباب، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

من جهته، قال محمد عبدالحميد الصادق، المحامي والخبير القانوني، إنَّه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».