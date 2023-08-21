تنسيق كلية التكنولوجيا الحيوية 2023.. إليك التفاصيل

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية التكنولوجيا الحيوية 2023، ضمن إعلانها تنسيق الجامعات الأهلية 2023، والتي تضم العديد من البرامج المتميزة، التي تواكب احتياجات سوق العمل في التخصصات العلمية المختلفة، سواء الطبية أو الهندسة أو إدارة الأعمال واللغات والترجمة والسياحة والفنادق.

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن تنسيق كلية التكنولوجيا الحيوية 2023 في الجامعات الأهلية يتساوى مع تنسيقها في الجامعات الخاصة وهو 53%، لافتة إلى أن الحد الأدنى تم تخفيضه مما أُعلن سابقاً 55%.

التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- تعمل الكلية على ضمان الجودة في الكلية للتأهيل للحصول على الاعتماد الأكاديمي

- أخصائي تكنولوجيا حيوية قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا

- إجراء بحوث علمية تطبيقية لتقديم الحلول للمشكلات الصحية والبيئية والزراعية

- تطوير برامج الدراسات العليا بالكلية

- زيادة المشاركة المجتمعيـة والتواصل مع الخريجين

- تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

- التقويم والتطوير المستمر بناءً على آراء المستفدين

- تعزيز الوضع التنافسي للكلية.

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة 2023 كالتالي:

كليات الطب 80%.

طب الأسنان 78%.

العلاج الطبيعي 76%.

الصيدلة 72%.

الطب البيطري68%.

الهندسة 68%.

علوم الحاسب 62%.

الأوراق المطلوبة في التقديم للجامعات الأهلية

وجاءت الأوراق المطلوبة في التقديم للجامعات الأهلية 2023 كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- استمارة 2 جند أو نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صور شخصية- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب