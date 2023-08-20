تقرير دولي: 120 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية في قطاع العقارات المصري

كشفت مؤسسة «نايت فرانك مينا»، الاستشارية العقارية العالمية، عن تقرير «إفريقيا هورايزونز» لعامي 2023/ 2024، والذي يتضمن تحليلا شاملا يسلط الضوء على التعافي الملحوظ الذي شهدته قارة أفريقيا بعد الجائحة مع التركيز على نهضة مصر.

وأشار التقرير إلى توجه جديد في الاهتمام العالمي بالقارة، مُظهراً التزامات استثمارية كبيرة من قبل القوى العالمية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والصين.

اهتمام عالمي جديد بأفريقيا

وبحسب التقرير، فإنه في ظل مشهد ما بعد الجائحة، ظهر اهتمام عالمي جديد بأفريقيا، مصحوباً بالتزامات استثمارية كبيرة من قبل الدول الكبرى، حيث خصصت المملكة المتحدة بتخصيص مبلغ 2 مليار دولار أمريكي لمشاريع مستدامة تمتد عبر القارة، إضافة إلى مشاركات من قوى عالمية أخرى، ما أسهم في تسليط الضوء على جاذبية مدن رئيسية مثل لاجوس، ونيروبي، والقاهرة، وجوهانسبرغ، وأكرا.

سوق العقارات في مصر

ويلقي التقرير الضوء على سوق العقارات في مصر، وعلى وجه الخصوص مدينة القاهرة، كفرصة متميزة للاستثمار، حيث أضيف سوق مصر حديثاً إلى شبكة «نايت فرانك» في أفريقيا، مشيرا إلى أن صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط أفصحت عن خططها لضخ ما يصل إلى 120 مليار دولار أمريكي في البلاد، مما يشير إلى ثقتها الكبيرة في نمو سوق مصر.

وخلال عام 2021 وحده، استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في 71 مشروعاً بقيمة 5.6 مليار دولار، أبرزها كان «حديقة التكنولوجيا الزراعية» في مصر، حيث دعم صندوق أبوظبي للتنمية إنشاء المشروع بهدف تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في مصر وتعزيز الابتكار فيه.