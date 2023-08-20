إجمالي إيرادات الأفلام المصرية يسجل 2.9 مليون جنيه خلال 24 ساعة

سجلت 10 أفلام معروضة في السينمات، إيرادات بلغت 2.9 مليون جنيه، أمس السبت، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويواصل فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني، تصدر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية في اليوم الرابع على التوالي محققا مليون و191 ألف جنيه، تلاه في المركز الثاني فيلم «وش في وش» الذي يجمع في بطولته محمد ممدوح وأمينة خليل، محققا إيرادات بلغت 854 ألف جنيه، وحقق فيلم «بيت الروبي» 271 ألف جنيه، ما يجعله في المركز الثالث.

«مستر إكس» يواصل صعوده.. و«مرعي البريمو» و«البطة الصفرا» يتراجعان

تراجع فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي إلى المركز الرابع، محققا 244 ألف جنيه، بفارق بسيط عن فيلم المركز الخامس «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان والذي حقق 227 ألف جنيه.

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي في المركز السادس بـ86 ألف جنيه، يليه فيلم «5 جولات» بـ54 ألف جنيه، أما فيلم «البعبع» فحقق 30 ألف جنيه، يليه فيلم «البطة الصفرا» الذي تراجع إلى المركز التاسع بـ22 ألف جنيه، بينما تذيل القائمة فيلم «تاج» بـ14 ألف جنيه.