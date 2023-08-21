إحالة فني صيانة بتهمة سرقة شركة أدوات طبية في الدقي للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة فني صيانة لاتهامه بسرقة شركة أدوية طبية في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة للمحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات في الجيزة وإعادة المسروقات.

اكتشاف سرقة مبلغ مالي من داخل شركة

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدقي، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مالك إحدى شركات الأدوات الطبية، يفيد اكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الشركة.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، جرى تحديد مرتكب الواقعة «فني صيانة بالشركة، محل إقامته في دائرة قسم شرطة العمرانية».

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وأمكن القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مضيفًا أنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل مقر الشركة خطط لواقعة السرقة والاستيلاء على المبلغ المالي، وإخفائه داخل سيارته، وبإرشاده جرى العثور على المبلغ المالي المستولى عليه داخل مسكنه.

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.