رئيس القطاع المالي لـ«مرسيدس بنز» في كوريا ينصح الطلاب قبل التحاقعم بالجامعة

قال عمرو برهومة رئيس القطاع المالي لشركة «مرسيدس بينز» بكوريا الجنوبية، إن هناك 3 أنواع من الموظفين بالشركة، النوع الأول يعطى كل جهده للعمل ولا يحتاج إلى التحفيز، ولديه خطة للوصول لهدف معين، والثاني الأشخاص الذين يأتون للعمل فقط، والثالث بين الاثنين، وتحتاج إلى أن تعمل عليها.

نصيحة للطلاب قبل الالتحاق بالكلية

وجه عمرو برهومة، خلال لقائه الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «لوغاريتم» المذاع على قناة DMC من كوريا الجنوبية، نصيحة للطلاب المقبلين على دخول أي كلية قائلا: «المهم معرفة مواطن القوى عندي، ووضع خطة لحياتي مكتوبة واضحة ومرونة لهذه الخطة، وفهم العقبات التي تواجهنا ومحاولة مواجهتها والخروج منها، والتطوير من النفس».

ولفت إلى أن والديه كان لهما دورا كبيرا في مكانته التي وصل إليها، موضحا أنهما طبيبا عيون، وعلموني أشياء كثيرة أهمها الإدارة، وأن أكون صادقا وعادلا ومسؤولا ومستقلا بالإضافة إلى التحسين من النفس والعمل والتفوق، وهم مثلي الأعلى.

برنامج «لوغاريتم» هادف

وواصل: «هدفي الصعود للمستوى الثاني فى الشركة، مؤكدا: «برنامج لوغاريتم هادف وأشجعكم على مواصلة حلقاته».