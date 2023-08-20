إصابة مزارع و2 من أبنائه في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب مزارع و2 من أبنائه في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي دشطوط سمسطا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي في سمسطا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية جنوب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق دشطوط سمسطا جنوب المحافظة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد سيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: محمد أبو بكر عبد الحميد، 50 سنة، مزارع، مقيم سمسطا، مصاب اشتباه كسر بالركبة اليسرى، وأبنائه: أسماء، 15 سنة، طالبة، مصابة اشتباه نزيف داخلي وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد، 26 سنة، مزارع، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.