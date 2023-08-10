«تعليم القليوبية» تعلن عن 44 وظيفة جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن فتح باب تلقي الطلبات لوظائف موجه عام مادة ونشاط ضمن إعلان الوظائف الإشرافية بالمديرية بعدد 44 فرصة متاح التقدم لها حتى 19 أغسطس الجاري وفق المعلن علي بوابة الوظائف الحكومية

تستعرض «الوطن» تفاصيل وشروط التقدم لشغل وظائف موجه عام مادة ونشاط بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم وذلك بموازنة الوظائف الاشرافية للعام المالي 2023- 2024 بديوان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حيث تتوافر ضمن الإعلان 44 فرصة لشغل هذه الوظائف.

مهام وظائف موجه عام مادة أو نشاط بتعليم القليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، أن وظائف موجه عام مادة ونشاط المتاحة ضمن الإعلان الحالي يبلغ عددها 44 وظيفة تقع على قمة التوجيه الفنى مادة ونشاط وتختص بالإشراف على موجهي التخصص والنشاط التابع لهم، ومن أبرز مهام القائمين على الوظيفة المساعدة في التنمية المهنية للموجهين والمعلمين أو الإخصائيين وإعداد الخطط ومتابعتها وتقويمها وتوجيهها طبقا للسياسات واللوائح والمفاهيم الحديثة.

شروط التقدم لوظائف موجه عام بتعليم القليوبية

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن شروط التقدم والحصول علي وظائف موجه عام مادة ونشاط الشاغرة بالمديرية كالتالي:

- اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

- المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية

- الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل

- أن يكون المتقدم من بين شاغلى وظيفة كبير معلمين ممن سبق لهم شغل وظيفة التوجيه الأدنى مباشرة

- الحصول على مؤهل عالٍ تربوى مناسب أو مؤهل عالٍ مناسب بالاضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي بتقدير مقبول فاعلى.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف موجه عام بتعليم القليوبية

أشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن المستندات المطلوبة لشغل وظائف موجه عام بتعليم القليوبية كالتالي :

. نموذج التقدم لشغل الوظيفة مرفق به صورة شخصية ملونة حديثة

- سيرة ذاتية للمتقدم

- اصل شهادة صلاحية التنمية المهنية الصادرة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشرط تكون سارية وغير منتهية

- إفادة من الشئون القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها المتقدم بعدم الاحالة للمحكمة التاديبية والجنائية

- بيان حالة الكتروني حديث موضح به موقف الجزاءات حتى تاريخه ومعتمد. تقارير الكفاية عن آخر عامين أو إفادة من قسم التقارير بتقرير الكفاية خلال عامين

- صورة معتمدة من قرار أخر ترقية مسكن عليها

- تقديم رؤية ومقترح للوظيفة المتقدم لها في ضوء المستحدثات التربوبة للتطوير العملية التعليمية

- إقرار بقبول العمل بالوظيفة المتقد إليها بأي إدارة تعليمية في نطاق مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

-إقرار من جهة العمل يفيد أن المذكور على رأس العمل حتى تاريخه.

-صورة معتمدة طبق الأصل من أي شهادات تقدير أو دورات تدريبية