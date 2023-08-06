12 وظيفة جديدة في «تعليم القليوبية».. التفاصيل والمواعيد

انطلقت بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أعمال تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة بديوان المديرية والإدارات التعليمية لوظيفة وكيل إدارة تعليمية حيث أتاحت المديرية فتح باب التقدم حتى 19 أغسطس الجاري وفق الشروط و الأعداد المطلوبة.

تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف الإشرافية بديوان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والإدارات التعليمية لوظيفة وكيل إدارة تعليمية وفق الشروط والمستندات المطلوبة في موعد أقصاه 19 أغسطس الجاري.

تفاصيل التقدم لوظيفة وكيل إدارة تعليمية بالقليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، أن وظيفة وكيل إدارة تعليمية تأتي بالمستوى الوظيفي بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم بموازنة الوظائف الإشرافية بديوان الإدارات التعليمية بجميع مستوياتها التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وتختص الوظيفة بمعاونة مدير الإدارة التعليمية فى الإشراف والتنسيق والتوجيه على تنفيذ أعمال البرامج والأنشطة التعليمية ومتابعتها

المهارات الأساسية لوظيفة وكيل إدارة تعليمية

أضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن المهارات الأساسية لوظيفة وكيل إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية كالتالي :

- اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

- إتقان علوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل

-قضاء مدة أقدمية سنتين في وظيفة معلم أول أ على الأقل أو ما يقابلها كسنوات خبرة

- الحصول علي مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالى مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي بتقدير مقبول فأعلى

أشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن المديرية مستمرة في تلقي طلبات الراغبين في شغل وظيفة وكيل إدارة تعليمية بتعليم القليوبية حتى 19 أغسطس الجاري لعدد 12 وظيفة، على مستوى الإدارات التعليمية على أن يتم التقدم بالطلبات إلى إدارة تنسيق الخدمات التعليمية والأنشطة التربوية بديوان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

المستندات المطلوبة لشغل وظيفة وكيل إدارة تعليمية بالقليوبية

أوضحت وكيل وزارة التعليم إن المستندات المطلوبة لشغل وظيفة وكيل إدارة تعليمية بالقليوبية كالتالي :

- نموذج التقدم لشغل الوظيفة مرفق به صورة شخصية ملونة حديثة

- سيرة ذاتية للمتقدم.

- أصل شهادة صلاحية التنمية المهنية الصادرة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشرط تكون سارية وغير منتهية

-إفادة من الشؤون القانونية بالمديرية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية والجنائية

- بيان حالة إلكتروني حديث موضح به موقف الجزاءات حتى تاريخه ومعتمد.

- تقارير الكفاية عن آخر عامين أو إفادة من قسم التقارير بتقرير الكفاية خلال عامين.

- صورة معتمدة من قرار أخر ترقية مسكن عليها

- تقديم رؤية ومقترح للوظيفة المتقدم لها في ضوء المستحدثات التربوية للتطوير العملية التعليمية

- إقرار بقبول العمل بالوظيفة المتقد إليها بأي إدارة تعليمية في نطاق مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

- إقرار من جهة العمل يفيد أن المذكور على رأس العمل حتى تاريخه.

- يضاف إلى الملف صورة معتمدة طبق الأصل من أي شهادات تقدير أو دورات تدريبية

إرفاق عدد 10 نسخ ضوئية

ثمن البنود 1و2 و8 مع الملف.