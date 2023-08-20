عماد حسين: بعض توصيات الحوار الوطني قد تحتاج لقوانين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني انعقد ولم ينته بعد، ومجلس الأمناء أقر التوصيات القادمة من اللجان المختلفة والمقررين، وجرى تحويلها للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السيسي بدوره حولها للجهات المختصة.

حسين: بعض التوصيات تحتاج لقوانين

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا اليوم»، أن بعض التوصيات قد تحتاج إلى قوانين، ومن ثم ترفع لمجلس النواب لمناقشتها وإصدارها في هيئة تشريعات، وعندما تصدر في هيئة قوانين أو تشريعات يكون هنا التطبيق، وهناك بعض التوصيات يمكن أن يتم اتخاذ بشأنها قرار تنفيذي سريع.

ولفت أن المتبقي من مناقشات الحوار الوطني تتمثل في بعض الموضوعات في المحور السياسي ولجان أخرى في المحور الاقتصادي، ولجنة واحدة في المحور المجتمعي، بواقع 6 لجان من إجمالي 19 لجنة.

إعلان جداول باقي اللجان

وأوضح أنه من المفترض أن يعلن مجلس الأمناء في القريب عن الجداول الزمنية لانعقاد هذه اللجان سواء التي تحتاج إلى جلسات عامة أو متخصصة، وعندما ينتهي ذلك سيكون الحوار الوطني أنجز مهمته الأساسية وأوفى بوعده وناقش هذه القضايا بحرية ومشاركة الأغلبية.