التفاصيل الكاملة لتخصيص عربة سيدات بالقطار الكهربائي الخفيف

قررت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، المعروف بقطار العاصمة، تخصيص عربة للسيدات بالقطار، في إطار حرصها على توفير مجموعة من الخدمات المتميزة لجمهور الركاب.

أسباب تخصيص عربة للسيدات بالقطار الكهربائي الخفيف

قالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حرصا على تحقيق أفضل سبل الراحة والأمان لعملائنا من السيدات خلال رحلتهم في قطار العاصمة، فقد تم تخصيص عربة محددة لهم في جميع أوقات اليوم».

أضافت الشركة: «تخصص العربة الأولى من القطار في اتجاه محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة للسيدات، بينما تخصص العربة السادسة للسيدات في الرحلات المتجهة إلى محطة عدلي منصور».

تنسيق كامل

أكدت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو: «نحن نسعد بهذه الخطوة التي تأتي بناء على جهود للتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للوصول للمستوى الأمثل من الخدمات لركابنا».

تقليل وقت الانتظار بقطار العاصمة

يذكر أن شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، قررت تقليل وقت الانتظار بقطار العاصمة في ساعات الذروة خلال أيام العمل بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للركاب، مؤكدة على توافر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة.