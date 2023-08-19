فرص عمل في «أزهر كفر الشيخ».. اعرف المستندات المطلوبة وموعد التقديم

تبدأ منطقة كفر الشيخ الأزهرية فتح باب التقدم لوظائف شاغرة بالمنطقة الأزهرية غدا.

وأعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية حاجة رياض الأطفال بالإدارات التعليمية التابعة للمنطقة لـ عاملات بقاعات رياض الأطفال.

وحددت منطقة كفر الشيخ الأزهرية عددا من الشروط للقبول فى الوظائف المعلن عندما تمثلت في:

شروط القبول فى الوظائف

- ألا يزيد سن المتقدمة عن 50 سنة

- خلو المتقدمة من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية معتمدة.

- القدرة على التعامل مع الأطفال.

- حسنة السير والسمعة.

- الإقامة فى مناطق تابعة للإدارة الكائن بها المعهد المتقدمة عليه، بموجب بطاقة القومي وبتاريخ سابق للإعلان.

- اجتياز المقابلة لجميع العاملات من خلال اللجنة المشكلة من مدير الإدارة التعليمية الأزهرية.

الأوراق المطلوبة لشغل الوظيفة

- صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية العمل.

- شهادة صحية حديثة معتمدة بعدم الإصابة بأى أمراض المعدية

- إفادة معتمدة من شيخ المعهد بحسن السير والسلوك والتعامل لمن سبق لهن العمل في رياض الأطفال الأزهرية

4- صحيفة أحوال جنائية حديثة.

وأكدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية أن الأولوية للقبول بالوظيفة لمن سبق لهن التعاقد مع رياض الأطفال الأزهرية، مع إفادة من شيخ المعهد بحسن الأداء في العمل، ثم للأصغر سنا.

مواعيد المقابلات الشخصية

- السبت 26 أغسطس لإدارات كفر الشيخ، والحامول، وبلطيم، وبيلا، وقلين

- الأحد 27 أغسطس لإدارات سيدي سالم،و مطوبس، ودسوق، و فوه، والرياض