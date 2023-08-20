وزير التعليم يوجه بتناول قضية توعية طلاب المدارس من المخدرات بالمناهج

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التطوع اختيار وليس إجبار، التزام وليس إلزام، قائلا: «لما الصندوق يشتغل على بناء قدراتهم، ده من المبادرات الجميلة اللي هتعمل فارق معانا، موجها التحية لجميع المتطوعين».

وأضاف الوزير، خلال فعاليات إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات: «أنا اللي لفت نظري أبنائي المتطوعين لأن دي واحدة من القضايا المهمة جدا».

25 مليون طالب في وزارة التربية والتعليم

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الجزء الجميل أننا أضفنا لرغبة المتطوع المهارة والتمكين من تحقيق الهدف، وشدد على أن النتائج التي تم عرضها لا يمكن كوزير للتربية والتعليم التغافل عنها، وتابع: «نحن الآن نتحدث عن 25 مليون طالب في وزارة التربية والتعليم»، لافتا إلى أن الدراسة تمثل عينة من أصل مجتمع الدراسة، ومن هنا يجب أن نعمل.

وشدد الوزير على أن المرحلة الإعدادية هي بداية المراهقة؛ إذ يتأثر الطلاب بزملائهم، ووقتها دورنا في الوقاية بيكون مهم جدا، مشددا على أن «أضرار الإدمان كل الناس عارفاها، والطالب اللي بيدمن بيخسر نفسه، إضافة للأضرار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

وكشف الوزير عن أن المخدرات تدمر حياة الفرد ولأنه جزء من المجتمع، فبالتالي بيتأثر إحنا تربية وتعليم عندنا مجموعة من الأنشطة، موجها الحديث لقيادات وزارة التربية والتعليم، قائلاً: «هناخد نتائج دراسة وزارة التضامن، ونشتغل على أنشطة إضافية لا صفية، والمناهج لا بد أن تتناول القضية في المواد المختلفة، بالإضافة إلى تكليف المسؤولين، بدراسة نتائج الدراسة وإعداد تقرير يقدم للوزير شخصيا، ويستخدم الإحصاء للتجميل، لأننا لو حولنا النسب لأعداد هنجد أعداد ضخمة، يعني لو قولنا 1% من 25 مليون طالب هيبقى رقم ضخم.

استراتيجية بناء الإنسان المصري

واختتم: «مش هنتكلم عن أخطار الإدمان لأنها معروفة، من الضروري يحصل تكامل بين الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشراكات لتعبئة الموارد وتعزيز العائد».