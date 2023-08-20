5 سلع أساسية تراجعت أسعارها خلال أسبوع.. أبرزها الأرز والدواجن

تراجع كبيرة شهدته أسعار السلع الأساسية خلال أسبوع، نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لعيش حياة كريمة ومستقرة، خاصة خلال تلك الفترة التي تعاني فيها عدد من الدولة من الأزمة الاقتصادية العالمية، التي حدثت نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

تراجع أسعار الدواجن

جاء من السلع الأساسية التي شهدت انخفاضا ملحوظ في الأسعار خلال أسبوع، الدواجن، التي تراجعت اليوم بقيمة 9 جنيهات، حيث جاء سعر الدواجن البيضاء بين 56 و57 جنيهًا في أرض المزرعة، مقابل 65 جنيهًا قبل نحو أسبوع تسليم أرض المزرعة، بحسب بيانات بورصة الدواجن المعلنة.

كما أن في الأيام الماضية، تراجع متوسط أسعار الدواجن الطازجة، وانخفض الكيلو 1.66 جنيه، ليسجل نحو 88.24 جنيه، وسجلت الدواجن البيضاء نحو 70 جنيها.

انخفاض أسعار الأرز

وتراجعت أسعار الأرز 40% مقارنه بالأسعار التي كان عليها قبل 3 أشهر، إذ يتراوح بين 19 و23 جنيهًا للكيلو، وأعلى سعر للأرز لسائب 22 جنيهًا، وبلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 11 و12 ألف جنيه للطن، وسعر أرز الشعير عريض الحبة بين 12و13 ألف جنيه، وسعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح بين 16 و17 ألف جنيه للطن، وسعر الأرز الأبيض عريض الحبة بين 18 و19 ألف جنيه للطن.

أسعار الذهب

الذهب من السلع الأساسية التي تراجعت أسعاره خلال أسبوع، خاصة اليوم، إذ انخفض فيه سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 1200 جنيه في أسبوع واحد، وبلغ سعر الجنيه الذهب 19 ألفا و200 جنيه قبل أسبوع، ينما سجل سعره حاليا 18 ألف جنيه

وسجل جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الأسبوع الماضي نحو 2742 جنيها للشراء، بينما وصل سعره اليوم لـ2571 جنيها للشراء، دون احتساب المصنعية أو الضريبة، وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا، 2400 جنيه منذ أسبوع، في حين سجل ذات العيار في تعاملات اليوم 2250 جنيها، بخسارة وصلت لـ150 جنيها في أسبوع واحد، وفق ما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الزيت والعدس

ومن السلع التي انخفضت أسعارها خلال أسبوع، «الزيت»، إذ سجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 63.55 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه، كما سجل سعر لتر زيت الذرة نحو 73.88 جنيه، بتراجع 2.65 جنيه، كما أن سجل سعر كيلو العدس المعبأ نحو 45.41 جنيه، بتراجع 44 قرشا.