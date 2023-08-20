إجراءات عاجلة لحل أزمة تكدس الشاحنات في منفذين بريين على الحدود السودانية

ردت وزارة النقل، على ما تم تداوله بشأن تكدس الشاحنات ووجود طوابير من الشاحنات العالقة في المنفذين البريين في أرقين وقسطل على الحدود «المصرية - السودانية» وشكاوى عدد من سائقي الشاحنات على الحدود، مؤكدة أن السبب هو تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك في المعبرين، من قِبَل الجانب السوداني، الذي يقوم بالعمل لفترة محدودة يوميا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان وهو ما أدى إلى حدوث التكدس.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه فور حدوث التكدس، تم عرض الموضوع بكافة جوانبه على مجلس الوزراء، وكان هناك توجيه بالتنسيق الكامل بين وزارة النقل وكافة الوزارات والجهات الأخرى المعنية «وزارة الداخلية – وزارة الصحة – محافظة أسوان» لسرعة تسهيل تحرك الشاحنات ومنع تكدسها على المعابر الحدودية.

دفع عربات إسعاف إلى أماكن التكدس

ونسقت وزارة النقل، من خلال هيئة المواني البرية والجافة مع محافظة أسوان ووزارتي الداخلية والصحة، بدفع عربات إسعاف إلى أماكن التكدس وتوزيع مياه ووجبات على السائقين، لافتة إلى أن رئيس مجلس الوزراء صدّق على تنظيم وصول الشاحنات إلى المناطق الحدودية بنظام التفويج بتجميع الشاحنات في أسوان للمتجهين إلى منفذ أرقين البري، وفي أبو سمبل للمتجهين إلى منفذ قسطل البري، مع تقديم كافة أنواع الرعاية الصحية بأعلى مستوى وخدمات الإعاشة والتغذية لجميع سائقي الشاحنات وسيتم تحريك هذه الشاحنات وفق نظام التفويج بالأعداد التي تتوافق مع طاقة المنفذ.

حركة الشاحنات المتزايدة

كما نسقت وزارة النقل، مع محافظة أسوان، بالبدء في توسعة وتطوير المناطق اللوجيستية الحالية في كل من أسوان «وادي كركر» وأبو سمبل لاستيعاب حركة الشاحنات المتزايدة ومنع تكدسها وتكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ اعمال التوسعة والتطوير لهذه المناطق اللوجيستية.

كما تم البدء في إنشاء مناطق خدمية تشمل دورات مياه وكافيتريات تقدم مستويات خدمة مميزة ومسجد مع تواجد نقاط إسعاف لتقديم الخدمات والإسعافات الطبية السريعة اللازمة والتعامل مع حالات الطوارئ.