تتيح وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1445 وشروط الحصول عليها، وذلك عبر منصة التأشيرات الكترونيًا، التي أطلقتها الوزارة للمقيمين والتي تتيح تقديم الطلبات والاستعلام عن حالته.

الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1445 وشروط الحصول عليها

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمات الخدمية التي تقدمها للقراء يوميًا على موقعها، كيفية الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1445 وشروط الحصول عليها عبر منصة التأشيرات التابع لوزارة الخارجية بالمملكة السعودية.

شروط الحصول على زيارة عائلية 1445

ويمكن للمقيمين بالمملكة السعودية تقديم طلب للحصول على زيارة عائلية 1445، على أن تتوفر بعض الشروط وهي كالآتي:

- أن تكون إقامة مقدم الطلب سارية.

- لا تقل صلاحية إقامة المتقدم عن 3 أشهر.

- تقديم طلب زيارة يكون قاصرا على أفراد العائلة من الدرجة الأولى.

- يكون جواز السفر للزائرين للمملكة ساريا لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- في حالة كان الطلب للزوجة أو الأبناء فيجب تقديم المستندات الدالة على هذا.

- استيفاء البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة الخارجية وختمها إلكترونيًا من جهة العمل والغرفة التجارية.

استعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1445

كما يمكن الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب 1445 الكترونيًا في ثواني وفي خطوات بسيطة وهي كالآتي:

يمكن الاستعلام عن حالة طلب تأشيرة زيارة عائلية من خلال الدخول على منصة التأشيرات ويمكن الدخول بشكل مباشر من هــــنـا.

في يسار الصفحة الرئيسية للمنصة ستجد خدمة الاستعلام عن طلب التأشيرة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة، والتي تتضمن «نوع الاستعلام وفي تلك الحالة يتم اختيار رقم الطلب، ثم إدخال رقم الطلب، ورقم السجل، ورمز الصورة للتأكد من أنك لست روبوت».

- أخيرًا الضغط على «استعلام»

ليظهر موقف التأشيرة ما إذا تم استخراجها أم لا تزال قيد استكمال الإجراءات والبيانات.