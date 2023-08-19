استشارى مناعة: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار وألم العضلات أشهر أعراضه

حذر الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، كبار السن من خطورة متحور كورونا الجديد، نظرا لضعف المناعة لديهم، كما أن متحور كورونا الجديد سريع الانتشار.

أعراض متحور كورونا الجديد

وقال الأنصاري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن أعراض متحور كورونا الجديد تتشابه كثيرا مع أعراض نزلة البرد، موضحًا أن متحور كورونا الجديد له أعراض ثابتة «التهاب في الحلق، ألم في العضلات»، ولكن باقي الأعراض تتشابه كثير مع أعراض كورونا ونزلات البرد السابقة.

علاج متحور كورونا

وأكمل: متحور كورونا الجديد فرعي من متحور أوميكرون الرئيسي لفيروس كورونا، 70% من مصابي متحور إيريس لم تظهر عليهم أي مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة.

وأشار الأنصاري إلى أنه لن يتم العمل مرة أخرى بالبروتوكولات العلاجية التي كان يتم العمل بها سابقا، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامة يكون في الأماكن المغلقة.